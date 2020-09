Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen -Zimmern, Lkrs. TUT) Auto rollt rückwärts und kollidiert mit parkendem Fahrzeug (13.09.2020)

Immendingen (ots)

Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 20.30 Uhr im Kreutzerweg ereignet hat. Eine 23-jährige Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert, so dass dieses rückwärts die abschüssige Straße hinabrollte und gegen einen geparkten Daimler-Benz prallte. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell