Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/Lkrs. RW) Auslaufendes Öl (12.09.2020)

Dietingen (ots)

Zu einem Vorfall in der Fronstraße wurden Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 13.30 Uhr gerufen. An einem geparkten Lastkraftwagen konnte auslaufendes Öl festgestellt werden. Da der Fahrer und die Spedition nicht erreicht werden konnte, rückte die Freiwillige Feuerwehr Dietingen mit zehn Mann aus und streute die Ölspur ab. Die Polizei des Reviers Rottweil war ebenfalls vor Ort.

