Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt (13.09.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12 Uhr in der Kreuzung Alt-Dorfstraße und Untere Straße ereignet hat. Ein 55-jähriger Harley-Davidson-Fahrer befuhr die Alt-Dorfstraße und wollte in die Untere Straße abbiegen, als er vermutlich aufgrund nicht ausreichenden Abstandes zu einem vorausfahrenden Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

