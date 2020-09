Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Audi rollt auf Rollator und VW (12.09.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden ist es am Samstagabend, gegen 17.30 Uhr, in der Straße "Neue Steige" gekommen. Ein 33-Jähriger parkte seinen Audi in der Straße, ohne das Auto gegen Wegrollen zu sichern. Daraufhin rollte der Wagen gegen einen elektrischen Rollator sowie einen VW. Verletzte gab es dabei keine.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell