Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall

54-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Montag (22. Juni 2020) gegen 15:30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger aus Hengelo (NL) mit seinem KIA Stonic den Häfnerdeich. An der Kreuzung zur B9/Alte Heerstraße wollte er nach links auf die B9 abbiegen. Dabei nahm er offenbar einen von rechts kommenden Peugeot 308, den ein 54-jähriger Kranenburger steuerte, nicht wahr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der 54-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 63-jährige Niederländer konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell