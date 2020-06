Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Diebstahl aus LKW/ Täter entwenden Vibrationsstampfer von Ladefläche

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonntag, 08.15 Uhr, und Montagmorgen (22. Juni 2020), 06.30 Uhr, von der Ladefläche eines offenen Kastenwagens einen Vibrationsstampfer. Der Wagen, ein Mercedes Sprinter, stand im Hinterhof des Fahrers an der Straße Großholthuysen. Die Täter lösten gewaltsam die Transportsicherung der Werkzeugmaschine und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

