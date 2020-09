Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Zeugenaufruf

Rottweil (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden erneut zwei Fahrzeuge im Stadtgebiet Rottweil aufgebrochen. An einem in der Durschstraße geparkten Taxi wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel aus dem Fahrzeug entwendet. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Steinhauser Straße. Hier wurde an einem Mini Cooper ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Duschset aus dem Innern entwendet. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Rottweil, Tel.: 0741/4770.

