Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht

Zeugensuche

Tuttlingen (ots)

Am Samstag zwischen 12:05 Uhr und 12:35 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Aldi-Markts in der Nendinger Allee geparkter Pkw Daimler-Benz hinten rechts von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Tuttlingen, Tel.: 07461/9410.

