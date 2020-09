Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu/BAB A 81) - Lamborghini geht in Flammen auf

Eutingen im Gäu/BAB A 81 (ots)

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Autobahnmeisterei ist es am Samstagabend um 20.18 Uhr auf der BAB A 81, Fahrtrichtung Singen, in Höhe der Anschlussstelle Horb gekommen. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach im Motorraum eines Lamborghini Gallardo mit Schweizer Zulassung ein Feuer aus. Dem Fahrer gelang es noch, das Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken. Eigene Löschversuche der Fahrzeuginsassen blieben wirkungslos. Innerhalb kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand und brannte komplett aus. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Rottenburg, welche mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt war, abgelöscht. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn durch die Autobahnmeisterei und die Polizei vollständig gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr auf einer Länge von 2,5 km zurückstaute. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben glücklicher Weise unverletzt. Der Schaden an dem Lamborghini beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 150.000 EUR (AM).

