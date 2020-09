Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen

Landkreis Konstanz) Unbekannter durchtrennt Stromkabel (07.09.-08.09.2020)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag an der Kreuzung Hegaustraße / Zeppelinstraße den Stromverteilerkasten für die dortige Ampelanlage auf und durchtrennte ein Stromkabel. Somit war die Ampelanlage, welche den Verkehr im Bereich der Baustelle an der Aachbrücke regelt, nicht mehr in Betrieb. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

