Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wahlwies

Landkreis Konstanz) Zwei vermisste Kinder wieder aufgefunden (07.09.2020)

Wahlwies (ots)

Am gestrigen Montag wurden zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren aus dem Pestalozzi Kinderdorf vermisst, weshalb zahlreiche Einsatzkräfte in der Zeit von 16 bis 20.30 Uhr nach ihnen suchten. Im Einsatz waren unter anderem ein Polizeihubschrauber, eine Drohne der Polizei und Mantrailer des Deutschen Roten Kreuz. Die Kinder konnten gegen 20.30 Uhr in Stockach aufgefunden und zum Kinderdorf zurückgebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell