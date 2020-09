Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Unbekannter dreht wiederholt Schraube in Autoreifen (07.09.2020)

Singen am Hohentwiel (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Feldbergstraße im Bereich der Hausnummer 7 den vorderen linken Reifen eines Autos, indem er eine Schraube hineindrehte, wodurch die Luft entwich . Laut dem Geschädigten geschah dies bereits zum fünften Mal in Folge. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu informieren.

