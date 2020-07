Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - PKW und Führerschein sichergestellt

Hameln (ots)

Am vergangenen Dienstag (07.07.2020) kam es gegen 16:36 Uhr auf der Pyrmonter Straße in Hameln zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Beamte der Polizei Hameln, die in einem Zivilfahrzeug fuhren, fiel hierbei ein BMW auf, der bereits im Bereich des Tempolimits von 50 km/h, auf Höhe der dortigen Tankstelle, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Fahrt fiel der 56-jährige Fahrer aus dem Bereich Blomberg durch dichtes Auffahren und hohe Geschwindigkeiten während Überholmanövern auf.

Aufgrund des dichten Verkehrs zu diesem Zeitpunkt musste der Fahrer seinen Wagen immer wieder abbremsen. Dieses hielt ihn aber nicht davon ab, weiterhin dicht auf die vorausfahrenden Wagen aufzufahren und zwischen beiden Fahrstreifen zu pendeln. Auf der Ortsumgehung Aerzen war der Fahrer schließlich mit über 180 km/h, bei erlaubten 100 km/h, unterwegs. Den Beamten gelang es daraufhin den 56-Jährigen anzuhalten und eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Aufgrund der gesamten Fahrweise des BMW-Fahrers wurde gegen ihn ein Verfahren wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Dieses ist, auch ohne ein weiteres Fahrzeug, dann erfüllt, wenn sich der Verkehrsteilnehmer mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Durch die Polizeibeamten wurde im Anschluss der Führerschein sowie das Fahrzeug des Mannes sichergestellt.

