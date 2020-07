Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Am 16.07. kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, auf dem Parkplatz der Fa. Marktkauf in der Böcklerstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken mit einem Pkw Mercedes zusammen und verursachte einen Sachschaden.

Das beschädigte Fahrzeug wies Kratzer am hinteren Kotflügel der Fahrerseite auf.

Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Wer kann etwas zu dem Unfallgeschehen sagen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05151-933/222 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell