Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der L423 zwischen Hasperde und Hohnsen

Hasperde/Hohnsen (ots)

Heute, am 15.07.2020, ereignete sich gegen 11:35 Uhr, auf der L423 zwischen den Ortschaften Hasperde und Hohnsen ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr die 35-jährige Fahrerin (aus Bad Münder) eines Mercedes Benz die L423 von Hasperde in Richtung Hohnsen. Um auf einem Feldweg am linken Fahrbahnrand zu wenden, verlangsamt die Fahrerin des Mercedes ihre Fahrt und setzt zum Abbiegen an. Der folgende 55-jährige Fahrer (aus Coppenbrügge) eines Opel setzte währenddessen zum Überholen an. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist unklar, ob die vorausfahrende Fahrerin des Mercedes zuvor geblinkt hat. Beim Überholmanöver kommt es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch den Aufprall wird die schwangere 35-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und im weiteren Verlauf vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000EUR geschätzt.

