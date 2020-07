Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Überprüfung der Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG)

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Hameln, der Öffis und der Polizeiinspektion Hameln

Hameln (ots)

Mit fortschreitender Dauer der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie kann erfreulicherweise festgestellt werden, dass ein Großteil der Bevölkerung den Sinn und den Nutzen -insbesondere der Abstandsregeln und des Tragens des Mund-Nase-Schutzes- erkannt hat und dies auch vorbildlich umsetzt.

Immer da, wo sich temporär viele Menschen geballt aufhalten, so auch an zentralen Busbahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln, kommt es trotzdem immer wieder zu Situationen, in denen Menschen die Einhaltung dieser Regelungen verweigern und damit sich und andere Personen vermeidbaren Gefährdungen aussetzen.

Um diesem schleichenden Trend entgegenzuwirken und die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Regeln wieder in den Fokus zu rücken, haben sich die Öffis, die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Hameln als Netzwerkpartner zu einer gemeinsamen Kontrolle entschieden.

Diese soll am 16.07.2020 im Stadtgebiet von Hameln durchgeführt werden. Hierbei sollen neben der Überprüfung der Abstands- und Hygienevorschriften, insbesondere der Pflicht, in Bussen und an Einrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, auch ganzheitliche Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt durchgeführt werden.

Kontrolleure der Verkehrsbetriebe überprüfen die Situation in den an- und abfahrenden Bussen. Festgestellte Verstöße sollen angesprochen und verdeutlicht werden. Bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten soll der Spielraum des Ermessens ausgeschöpft werden, da das Ziel der Kontrollen sein soll, das Verständnis für das Erfordernis der Gebote zu fördern.

