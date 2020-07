Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei sucht Besitzer zweier Fahrräder

Bild-Infos

Download

Holzminden (ots)

Am späten Abend des 26.06.2020 wurden in der Fürstenberger Straße in Holzminden ein "Jungen-" und ein "Mädchen-Mountainbike" aufgefunden. Da kein Eigentümer ermittelt werden konnte, wurden die Fahrräder zunächst sichergestellt und dem Polizeikommissariat Holzminden zugeführt. Beide Fahrräder befinden sich in einem neuwertigen Zustand. Für Hinweise zu den Eigentümern der abgebildeten Fahrräder wenden Sie sich bitte an das PK Holzminden, 05531/9580.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Holzminden

POK Steffen Homes

Telefon: 05531/958-143

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell