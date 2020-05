Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Versuchter Einbruch in Transporter - Täter flüchten ohne Beute

Glandorf (ots)

Am Frankenweg, in Höhe der Hausnummer 27, geriet zwischen Dienstagabend (17.30 Uhr) und Mittwochmorgen (07.30 Uhr) ein am Straßenrand abgestellter Ford Transit ins Visier unbekannter Täter. Der oder die Täter versuchten vergeblich die Heckscheibe des blauen Transporters aufzuhebeln. Dabei beschädigten sie die Scheibe, gelangten jedoch nicht ins Fahrzeuginnere. Hinweise erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon 05401/879500.

