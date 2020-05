Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Einbruch gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (18 Uhr) bis Mittwochmorgen (09.30 Uhr) begaben sich Unbekannte auf ein Anwesen am Mühlenweg und hebelten die Tür eines Kottens auf. Sie betraten das Innere des Gebäudes, verließen dieses jedoch nach ersten Informationen ohne Beute. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon 05401/879500.

