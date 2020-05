Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Bike im Stadtteil Schinkel gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einem Wohnhaus in der Mönterstraße geriet am Dienstagnachmittag ein hochwertiges Pedelec der Marke Riese & Müller, Modell Charger Silent, ins Visier von Dieben. Unbekannte machten sich zwischen 14.30 und 14.45 Uhr am Schloss des schwarzen 28-Zoll-Rades zu schaffen und nahmen es anschließend mit. Das Pedelec ist mit einer Nabenschaltung und Riemenantrieb ausgestattet. Zudem erbeuteten der oder die Täter eine grau/blaue Satteltasche, die sich am Gepäckträger befand. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Pedelec geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

