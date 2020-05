Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz am Stresemannplatz beschädigte ein Unbekannter am Dienstag einen weißen BMW 530i. Der Eigentümer des Autos hatte dieses gegen 12 Uhr unbeschädigt dort abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zurückkehrte, musste er an der vorderen, linken Fahrzeugseite einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

