Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Smart durchbricht Zaun, Fahrer leicht verletzt

Neuss (ots)

Am 03.04.2020 gegen 13.30 Uhr kam es in Neuss auf der Industriestrasse zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Jüchener befuhr mit seinem PKW SMART die Industriestrasse aus Richtung Parkanlage kommend in Richtung Rennbahn und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach er den Zaun eines dort ansässigen Industrieunternehmens und touchierte auf dem Parkplatz ein dort abgestelltes Fahrzeug. Der Smart überschlug sich daraufhin und blieb wenige Meter weiter auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte mit Hilfe eines Ersthelfers sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Feststellung der Unfallursache wurde das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde hinzugezogen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

