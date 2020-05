Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen zwei hochwertige Fahrräder

Osnabrück (ots)

Am Montag schlugen in der Osnabrücker Innenstadt Fahrraddiebe zu und erbeuteten zwei Räder der Marke Stevens. Von dem Gelände eines Krankenhauses in der Bischofsstraße entwendeten der oder die Täter zwischen 07.30 und 18 Uhr ein schwarzes 28-Zoll-Pedelec (Modell Sovereign). Von einem Gehweg in der Georgstraße, Ecke Schillerstraße, stahlen die Diebe zwischen 15 und 19.30 Uhr ein schwarzes 27-Zoll-Herrenrad, Modell Courier Lite Gent, mit einem fest verschraubten Fahrradkorb. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Räder geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

