Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Sitzbank aus Hofkapelle entwendet

Wallenhorst (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es am Drosselweg 2 zu einem Diebstahl. Unbekannter Täter entwendeten aus einer Andachtskapelle, die sich auf dem Grundstück der Hofstelle Duling befindet, eine Parkbank. Wer Beobachtungen zu dieser verwerflichen Tat machen konnte oder eine entsprechende Parkbank entdeckt hat, meldet ich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

