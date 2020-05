Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Diebstahl aus Rohbau

Melle (ots)

Im Ortsteil Neuenkirchen, in der Straße Am Buckrich, kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhausrohbau. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein unbekannter Täter Werkzeug im Wert von rund anderthalbtausend Euro. Ein Kompressor, eine Tauch- und eine Kappsäge wurden entwendet. Morgens entdeckte der Bauherr ein offenstehendes Fenster. Wer Hinweise auf die Tat geben kann, insbesondere wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422 920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell