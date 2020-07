Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wohnhausbrand in Eimbeckhausen - zwei Personen schwer verletzt

Heute, am 17.07.2020, gegen 08:30 Uhr, wurde in Eimbeckhausen durch einen 30-jährigen Passanten aus Lauenau eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses in der Hauptstraße gemeldet. Durch den Passanten wurde noch versucht in das Haus zu gelangen, um die Bewohner zu warnen. Aufgrund des starken Rauchs musste dies jedoch abgebrochen werden. Durch die von den Nachbarn alarmierte Feuerwehr konnte im weiteren Verlauf eine 85-jährige Bewohnerin des Hauses gerettet und das Feuer gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Die 85-jährige Bewohnerin und der 30-jährige Passant wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser verbracht. Die Brandursachenermittlungen wurden aufgenommen.

