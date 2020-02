Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Karlsruhe - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in de Rüppurrer Straße in Karlsruhe Höhe Tivoliplatz ereignete.

Gegen 10:15 Uhr war der 19-Jahre alte Unfallverursacher auf der Rüppurrer Straße unterwegs, als er in Höhe des Tivoliplatzes die Vorfahrt des 68-jährigen Hyundai-Fahrer missachtete. Durch die Kollision verletzte sich der 68-Jährige leicht am Finger. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

