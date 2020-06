Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Einbrüche am Pfingstwochenende im Landkreis

Stade (ots)

Am Pfingstwochenende ist es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser im Landkreis gekommen.

In der Zeit zwischen Freitag, 20:30 h und Samstag, 16:30 h sind bisher unbekannte Täter an die Hinterseite eines Einfamilienhauses in Krummendeich, Wechtern gelangt und haben dort ein Fenster aufgehebelt. Nach dem Einsteigen in das Gebäude wurden anschließend mehrere Räume durchsucht. Was der oder die Täter dabei erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-929920.

In Fredenbeck in der Vorfeldstraße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 21:45 und Freitag, 09:00 h nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in die Büroräume einer dortigen Wohneinrichtung eingedrungen, haben hier bei der anschließenden Durchsuchung einen Möbeltresor herausgerissen und diesen entwendet.

Der an diesem Tatort angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell