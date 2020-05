Polizei Bielefeld

POL-BI: Senior setzt nach Unfall seine Fahrt zum Baumarkt fort

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altenhagen - Streifenbeamte suchten am Montag, den 04.05.2020, einen 85-jährigen Bielefelder auf, der nach einer Kollision mit einem Radfahrer am Kusenweg seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen war.

Der 47-jährige Fahrradfahrer aus Bad Salzuflen fuhr auf dem linksseitigen Radweg des Kusenwegs stadtauswärts. An der Kreuzung zum Ostring zeigte die Ampel zunächst rot an. Als die Ampel auf grün wechselte, fuhr der Radfahrer erneut an. Im selben Moment fuhr auch der 85-jährige Fahrer eines Renault Captur an, der auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung gewartet hatte. Er befuhr den Kusenweg stadteinwärts und bog nach rechts auf den Ostring ab. Auf der Kreuzung kollidierte er mit dem Radfahrer. Die rechte Front des SUV streifte dabei das Hinterrad des Fahrrads, so dass der Radfahrer über den Lenker auf die Straße fiel. Bei dem Unfall verletzte sich der 47-Jährige leicht. Das Hinterrad war derart verbogen, dass das Fahrrad nicht mehr farbereit war.

Der 85-Jährige bemerkte den Unfall und hielt am Straßenrand an. Er erkundigte sich kurz nach dem Radfahrer. Mit den Worten "Sie können sich ja mein Kennzeichen merken!" fuhr der Senior davon. Eine 48-jährige Frau aus Leopoldshöhe fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem 85-Jährigen und hatte den Unfall beobachtet. Sie merkte sich das Kennzeichen des Renaults und gab es an den 47-Jährigen weiter.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten die Wohnanschrift des Bielefelders am Kusenweg auf. Seine Frau gab an, er sei zum Baumarkt gefahren.

Kurze Zeit später passierte der Senior erneut die Unfallstelle. Dort lud der 47-jährige Bad Salzufler gerade das fahruntüchtige Rad in das Fahrzeug eines Freundes. Der 85-jährige fuhr ohne anzuhalten an dem Mann vorbei. Erst als ein Streifenwagen hinter ihm auftauchte, unterbrach er seine Fahrt. Der Senior zeigte sich den Beamten gegenüber einsichtig und bedauerte den Zusammenstoß.

