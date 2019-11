Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Völlig durchgedreht

Rastatt (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Mahlbergstraße randaliert und hierbei völlig seine Fassung verloren. Ob die Hintergründe seines 'Ausrasters' auf einen Beziehungsdisput zurückzuführen sind, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt zeigen. Zunächst soll der 27-Jährige beim Betreten der Gaststätte kurz nach 21 Uhr eine Beschäftigte bedroht und beleidigt sowie mit einem Barhocker nach ihr geworfen haben. Anschließend habe er der Frau einen Faustschlag versetzt. Als sich ein Gast des Lokals dazwischen stellte, soll der Randalierer eine Bierflasche ergriffen und diese einem anderen Besucher gegen dessen Kopf geworfen haben. Durch das zweckentfremdete 'Wurfgeschoss' erlitt der 41 Jahre alte Getroffene eine Augenverletzung, die ambulant in einem Rastatter Krankenhaus behandelt werden musste. Ferner ging die getragene Brille des 41-Jährigen zu Bruch. Im Außenbereich des Lokals soll der 27-Jährige die Eingangstür sowie ein Fenster mit einem Stein beworfen haben, sodass diese ebenfalls beschädigt wurden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. /wo

