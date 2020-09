Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 314

Landkreis Konstanz) Rollerfahrer unter Drogeneinwirkung und ohne Fahrerlaubnis unterwegs (07.09.2020)

B 314 / Hilzingen (ots)

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinwirkung ermittelt die Polizei gegen einen 22-jährigen Mann, der am Montag gegen 20.45 Uhr auf der B 314 unterwegs war. Der Rollerfahrer befuhr die Bundesstraße von Hilzingen kommend in Richtung Singen. Aufgrund einer defekten Rückleuchte hielten die Beamten ihn an und kontrollierten ihn. Hierbei stellten sie fest, dass der 22-Jährige nur im Besitz einer Prüfbescheinigung ist und augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC, weshalb im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.

