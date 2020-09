Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) - Bahnschranke abgerissen und davongefahren

Stockach (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort haben die Beamten des Polizeireviers Stockach und des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen am Freitag gegen einen 53-jährigen Traktorfahrer eingeleitet. Dieser befuhr mit seinem Traktor mit Siloanhänger die Heinrich-Fahr-Straße in Richtung Autobahn. Trotz roter Lichtzeichenanlage überquerte er die Bahngleise. Hierbei riss er mit seinem Siloanhänger den sich senkenden Schrankenbaum ab, welcher daraufhin auf die Gleise fiel. Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Schrankanlage in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt zunächst fort, kehrte jedoch nach ca. 1 ½ Stunden eigenständig an die Unfallstelle zurück. Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt. Durch die herunter gerissene Schranke kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. Bis die Schranke repariert wurde musste die Polizei den Verkehr regeln (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK André Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell