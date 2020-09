Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Nissan angefahren und geflüchtet

Donaueschingen (ots)

Zu einem Fall der so genannten "Unfallflucht" ist es in der Zeit von Donnerstag, 23.00 Uhr, bis Freitag, 13.45 Uhr in der Breslauer Straße in Donaueschingen gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen dort abgestellten Nissan X-Trail. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 entgegen (AM).

