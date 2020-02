Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 47 vom 16.02.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Einbrüche Gangelt, Alarm ausgelöst An einem Verbrauchermarkt in der Heinrich-Josef-Otten-Straße brachen Unbekannte in der Zeit von Samstag, 15.02.2020, 20:30 Uhr bis Sonntag, 16.02.2020, 00:40 Uhr ein Fenstergitter aus dem Mauerwerk. Anschließend schlugen sie das Fenster ein. Der Alarm wurde ausgelöst und die Einbrecher konnten unerkannt entkommen.

Diebstähle an Kraftfahrzeugen

Geilenkirchen, Pkw durchwühlt Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstag, 15.02.2020, 14:25 Uhr bis 15:15 Uhr die Türgummis an einem Pkw in der Martin-Heyden-Straße. Sie drangen in den Pkw ein und durchwühlten das Handschuhfach und die Türablagen. Der Inhalt wurde in dem vorderen Fußraum verteilt. Nach Angaben des Geschädigten wurde offenbar nichts entwendet.

Wegberg-Beeck, Kennzeichen an Pkw gestohlen An einem grauen Pkw der Marke "Mazda" wurde durch Unbekannte in der Zeit von Samstag, 15.02.2020, 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr das hintere Kennzeichen gestohlen. Der Pkw war auf dem Kirchplatz abgestellt.

Verkehrsunfall Wegberg- Uevekoven, Verkehrsunfall mit Verletzten Eine 52-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw aus einer Einfahrt heraus, um auf die Erkelenzer Straße zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 77-jähriger Motorradfahrer die Erkelenzer Straße, aus Richtung Wegberg kommend, in Richtung Erkelenz. Offenbar versuchte der Motorradfahrer noch, dem Auto auszuweichen. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer auf die Straße und verletzte sich schwer. Er musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Die beiden verunfallten Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

