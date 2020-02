Polizei Düren

POL-DN: Kioskeinbruch und Sachbeschädigung in Kreuzau

Kreuzau (ots)

Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Kiosk auf dem Gelände einer Kreuzauer Sekundarschule ein. Zudem versuchten sie, am Schulgebäude eine weitere Fensterscheibe einzuschlagen.

Am Mittwochmorgen meldete der Hausmeister der Sekundarschule in Kreuzau einen Einbruch in den Schulkiosk. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 14:30 Uhr, und Mittwochmorgen, etwa 07:20 Uhr, das Gelände an der Schulstraße betraten, indem sie den eingrenzenden Zaun überwanden. Dann hebelten sie die Fensterscheibe des Kiosk auf und verschafften sich Zugang zum Verkaufsraum.

Nachdem sie diverse Süßigkeiten entwendet hatten, versuchten die Täter noch eine Fensterscheibe am Schulgebäude einzuschlagen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Die Polizei bittet Passanten und Anwohner, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben machen können, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, sich unter 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren zu wenden.

