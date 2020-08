Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Jahnstraße Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit

Bergkamen (ots)

Am 22.08.2020 gegen 02:00 Uhr kam es auf der Jahnstraße in Bergkamen-Oberaden zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Pkw auf einen geparketen Pkw aufgefahren und hat diesen, im weiteren Verlauf, in einen angrenzenden Jägerzaun "befördert". Der Unfallverursacher samt Fahrzeug entfernten sich mit von der Unfallstelle in südliche Richtung. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug durch Polizeikräfte in der Preinstraße stark beschädigt angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und Ermittlungen an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters durchgeführt. Am Ende wurde aufgrund von Trunkenheit eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamen (Tel:02307-921-3220) oder mit der Polizei in Unna (Tel: 02303-921-0) in Verbindung zu setzen.

