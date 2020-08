Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Polizei Unna: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrradfahrerin

Kamen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Kamen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrradfahrerin. Ein 19 Jähriger aus Kamen beabsichtigte mit seinem Auto aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr einzubiegen. Hierbei übersah er die 63 jährige Kamenerin, welche mit ihrem E-Bike auf der Straße "Auf dem Spiek" in Kamen unterwegs war. Es kam zu einer Berührung zwischen Auto und Fahrrad. Hierdurch stürzte die 63 Jährige und verletzte sich leicht.

