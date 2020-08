Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Neue Hinweise nach Raub in Wohnung - Ermittler stellte Fall in ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vor

Bild-Infos

Download

Selm (ots)

Bislang konnte der Raub auf ein Ehepaar in Selm aus November 2019 nicht aufgeklärt werden, aber Kriminalhauptkommissar (KHK) Michael Ebel von der Kreispolizeibehörde Unna ist sehr zuversichtlich, was die weiteren Ermittlungen anbelangt.

Nachdem der Fall am vergangenen Mittwoch (12.08.2020) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt wurde, gingen über das extra geschaltete Hinweistelefon und auch per E-Mail zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein.

"Einige der eingegangenen Hinweise auf konkrete Personen mit russischem Hintergrund sind sehr vielversprechend", so KHK Ebel.

Sie seien jetzt ebenso Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Hinweise zu den gezeigten Gegenständen.

Für den Ermittler geht es nach dieser doch ungewohnten Fernseherfahrung jetzt wieder zurück zur Sachbearbeitung, wo er sich direkt mit weiteren Kolleginnen und Kollegen an die Auswertung der eingegangen Spuren und Hinweis begibt.

In der Anlage finden Sie ein Fernsehbild, dass KHK Ebel (r.) und den Moderator der Sendung Rudi Cerne zeigt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell