Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Täter schlugen Fensterscheibe ein

Unna (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (13.08.2020) schlugen unbekannte Täter zwischen 23.30 Uhr und 00.20 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Vinckestraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume, während die Bewohnerin in ihrem Schlafzimmer schlief. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Bargeld und persönliche Unterlagen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell