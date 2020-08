Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 4-jähriges Kind und 20-monatiges Baby gebissen und schwer verletzt: Polizei warnt vor Hund und bittet um Hinweise zum Halter

Bergkamen (ots)

Wie der Polizei erst heute gemeldet wurde, sind am vergangenen Donnerstag (06.08.2020) ein 4-jähriges Kind und am gestrigen Sonntag (10.08.2020) ein 20-monatiges Baby in Bergkamen von einem schwarzen Hund gebissen und schwer verletzt worden. Bei beiden Vorfällen, die sich im Bereich Töddinghauser Straße ereignet haben sollen, handelt es sich wohl um ein und denselben, nicht herrenlosen Hund. Die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, warnt eindringlich vor dem Tier und bittet unter der Rufnummer 02307-921 3220 um Hinweise zum Halter.

