Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - PKW Diebstahl - schwarzer Porsche Cayenne entwendet

Unna (ots)

In der Nacht zu Montag (10.08.2020) haben unbekannte Täter einen in einer Hauseinfahrt am Weidenweg abgestellten Porsche Cayenne entwendet.

An dem schwarzen Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-TH 2807 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des PKW bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell