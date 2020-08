Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - PKW Diebstahl - Youngtimer entwendet

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Sonntag (09.08.2020) haben unbekannte Täter einen an der Straße Im Wietloh abgestellten Audi C 4 (Audi 100) von Baujahr 1995 entwendet.

An dem blau-grünen Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen LH-QS 6 angebracht.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des PKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

