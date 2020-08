Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr

Unna (ots)

Am 08.08.2020 (Sa.), gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 81jähriger Mann aus Unna die Friedrich-Ebert-Straße in Unna in Fahrtrichtung Kamen. In Höhe des Amtsgerichts geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 54jährige Mann aus Unna bremste sein Fahrzeug stark ab um einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotzdem kam es zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 81jährigen Mannes kollidierte anschließend mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Durch diesen Zusammenstoß wurden noch 2 weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Beide Fahrzeugführer und eine 73jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000EUR.

