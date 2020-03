Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Gute und weniger gute Nachrichten

Kreis Soest (ots)

Aus allen Wachbereichen des Kreises meldeten die Wachleiter heute Morgen durchweg positive Ergebnisse der Streifenfahrten. Bei den oft gemeinsam mit den örtlichen Ordnungsämtern durchgeführten Kontrollen, fielen nur sehr wenige Bürger auf. Abstände wurden eingehalten und Ansammlungen von mehreren Personen waren relativ selten. Nach Ansprachen unserer Kollegen lösten sich solche Ansammlungen in allen Fällen sofort und ohne Umstände auch auf. Einen eher unschönen Vorfall meldete gestern um 22:56 Uhr ein Zeuge in Lippstadt der Polizeileitstelle. Auf der Beckumer Straße waren drei Männer im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren unterwegs. Diese pöbelten Fußgänger an und husteten in ihre Richtung mit den Worten: "Jetzt habt ihr Corona!" Die sofort eingesetzte Streifenbesatzung konnte die drei Männer leider vor Ort nicht mehr feststellen. Die Polizei ist recht fassungslos über diesen Vorfall. Darum bitten wir Zeugen, die Hinweise zu den drei Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

