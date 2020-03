Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall mit leicht Verletzten

Soest (ots)

Am Montag, um 18:35 Uhr, kam es auf dem Hiddingser Weg in Höhe der Einmündung Spitzgarten zu einem Unfall. Ein 15-jähriger Soester war mit seinem Mofaroller auf der Straße Spitzgarten unterwegs. An der Einmündung auf den Hiddingser Weg missachtete er die Vorfahrt eines Audi A4 der stadteinwärts unterwegs war. Die 28-jährige Autofahrerin aus Möhnesee versuchte noch dem Roller auszuweichen. Es kam zur Kollision, bei der der Rollerfahrer samt seinem Sozius (ebenfalls 15 Jahre aus Soest) stürzte. Durch den Aufprall wurde die hintere Seitenscheibe des Autos zerstört. Der 4-jährige Sohn der Autofahrerin wurde durch die Scherben leicht am Kopf verletzt. Der 15-jährige Mofafahrer verletzte sich leicht am Bein. Sein Mofa wurde sichergestellt um begutachtet zu werden. Dabei geht es um die Geschwindigkeit, die das Zweirad erreichen kann. Sollte der Roller "frisiert" sein, kommt eine Anzeige wegen "Fahren ohne Führerschein" für den Jugendlichen dazu. (lü)

