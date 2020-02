Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200203.4 Brunsbüttel: Freibordunterschreitung des Motorschiffes "BALTIC MOON"

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Freitag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel die Überladung eines Frachtschiffes in der Großen Schleuse Brunsbüttel festgestellt und daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einer Überprüfung des 89 Meter langen Frachters "BALTIC MOON", Heimathafen Peel, Länge 89 Meter, bemerkten die Polizisten, dass das Schiff überladen in die Große Schleuse Brunsbüttel eingelaufen war. Die von den Beamten durchgeführte Freibordberechnung ergab eine Unterschreitung des zulässigen Mindestfreibordes von sieben Zentimetern, was einer Überladung von etwa 60 Tonnen entsprach. Das Schiff befand sich mit 3.334 Tonnen Stahlplatten auf der Reise von Frederiksvaerk / Dänemark nach Gijon in Spanien.

Die Schiffsicherheitsabteilung der BG Verkehr verfügte ein Weiterfahrverbot bis das Schiff wieder auf "Marke" lag. Zudem musste der Kapitän eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro leisten, um die Durchführung eines gegen ihn eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren zu sichern.

Merle Neufeld

