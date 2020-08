Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand von Fabrikationshallen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Unna (ots)

Nachdem am Freitagabend (07.08.2020) Fabrikationshallen an der Dortmunder Straße in Unna in Flammen standen, hat die Kriminalpolizei am heutigen Montag (10.08.2020) die Brandstelle gemeinsam mit einem Brandsachverständigen untersucht. Nach ersten Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen. Ein Zusammenhang zum Brand einer Tennishalle im Kurpark in der Vorwoche ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell