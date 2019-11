Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Spuren entlarven Einbrecher

28-Jähriger im Fokus der Wetzlarer Kriminalpolizei

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Spuren entlarven Einbrecher / 28-Jähriger im Fokus der Ermittler

Dank der Auswertung verschiedenster an Tatorten gesicherter Spuren, klärten die Ermittler des Einbruchkommissariats der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill mehrere Wohnungseinbrüche auf. Verursacher dieser Spuren ist unter anderem ein 28-jähriger Rumäne, der gemeinsam mit Komplizen offensichtlich europaweit sein Unwesen treibt.

Im März 2019 brachen Unbekannte im Rahmen einer Serie in ein Einfamilienhaus in der Wetzlarer Innenstadt ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Spezialisten der regionalen Tatortgruppe sicherten unter anderem an der Schlafzimmertür DNA-Spuren, die im Hessischen Landeskriminalamt ausgewertet wurden. Ein Abgleich mit der Spurendatei brachte eine Übereinstimmung mit einem rumänischen Staatsangehörigen. Kollegen aus Frankreich hatten ihm im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung eine Speichelprobe abgenommen. Weitere Recherchen in europäischen Fahndungssystemen ergaben, dass die Justiz in Großbritannien - im Zusammenhang mit sieben Wohnungseinbrüchen und einem Raub aus den Jahren 2017 und 2018 - mit einem europäischen Haftbefehl nach dem 28-Jährigen fahndet.

Die Einbruchsserie im März dieses Jahres umfasste mindestens 10 Taten im Stadtgebiet Wetzlar sowie einen Fall in der Gemeinde Lahnau. Die Täter warfen entweder mit Steinen Scheiben ein oder benutzten Gartenwerkzeuge, die sie am Tatort fanden. An vier Tatorten sicherten die Ermittler Blut, das offensichtlich von den Einbrechern stammte. Zudem entdeckten sie identische Schuhspuren. Nach der DNA-Bestimmung des Blutes und einem Suchlauf in der Spurendatei, kam es zu einem sogenannten "Spur/Spur - Treffer". D.h., der bisher nicht Identifizierte Täter hatte im Jahr 2018 bei zwei Wohnungseinbrüchen in Nürnberg sowie einem in Manchester (Großbritannien) mitgewirkt. An einem Stein, der bei einem Einbruch in Wetzlar von den Dieben benutzt wurde, sicherten die Experten ebenfalls DNA. Ein Abgleich mit der DNA-Datei brachte Übereinstimmungen mit Spuren, die 2016 bei einem Einbruch in Hüttenberg und einem in Dillenburg gesichert wurden.

Die Ermittler des Einbruchskommissariates gehen davon aus, dass es sich um eine mehrköpfige Bande handelt, die für die Einbrüche verantwortlich ist und offensichtlich europaweit agiert. Sie regten im Falle des 28-jährigen Rumänen bei der Staatsanwaltschaft in Wetzlar die Beantragung eines europäischen Haftbefehls an.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell