POL-EL: Meppen - Täter durch Anwohner gestört

Meppen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich ein unbekannter Täter gegen 23:00 Uhr in der Straße Am Wald Zutritt zu gleich zwei Wohnhäuser verschafft. Der Unbekannte gelangte in die Gebäude und betrat mehrere Wohnräume. In beiden Fällen wurde er durch die Anwohner bemerkt. Er flüchtete anschließend in den dort angrenzenden Wald. Der Mann war ca. 175 cm groß, ca. 35 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er war mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

