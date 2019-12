Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Garage und Gartenhaus

Waldfeucht-Haaren (ots)

Zwei Pedelecs waren die Beute unbekannter Täter, die in der Nacht zu Mittwoch, 18. Dezember, in eine Garage an der Haarener Straße einbrachen.

In derselben Nacht wurde auch ein Gartenhaus an der Straße Zollweg aufgebrochen. Beim Überklettern einer Mauer beschädigten die Täter diese und stahlen anschließend aus einem Gartenhaus ein Mountainbike sowie eine Bohrmaschine.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell